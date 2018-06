Tunisi, 3 giu. - Sono almeno 35 i migranti annegati la scorsa notte al largo della Tunisia mentre cercavano di raggiungere l'Europa. E' l'ultimo bilancio delle vittime fornito dal ministero della Difesa tunisino sul naufragio avvenuto al largo della costa del governatorato di Sfax, nel Sud del paese.

In precedenza il ministero dell'Interno aveva riferito di almeno 11 cadaveri recuperati in mare e di 67 migranti tratti in salvo.