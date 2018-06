Roma, 3 giu. - Dopo le dichiarazioni del Ministro della Famiglia Fontana interviene anche Tiziano Ferro con un post su instangram con l'hashtag #gayfamily, lanciato da Lazio Pride, la manifestazione che si terrá ad Ostia il 14 luglio. "Non voglio supporto - scrive - mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile", risponendo cosí a Fontana che aveva dichiarato che le famiglie gay per legge non esistono.