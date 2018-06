Moscovici: destino dell'Italia si decide a Roma non a Bruxelles

Roma, 3 giu. - "Rifiuto completamente qualsiasi idea che Bruxelles imporrà qualcosa a Roma. Le cose si decidono a Roma ed il destino degli italiani viene deciso a Roma". Lo ha affermato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, intervistato a In 1/2 ora in più su Rai Tre.

"Non voglio dire altre cose se non benvenuto al governo italiano e che rispetto la democrazia italiana" ha aggiunto "Prenderemo delle decisioni insieme, cerchiamo di collaborare sui fatti non sulle intenzioni".

Nei rapporti con l'Europa, ha rilevato Moscovici, "vedo benissimo che c'è una rottura, le vedo le insoddisfazioni e le frustrazioni".

Ma, ha concluso, "Bruxelles non è un avversario, io non sono un avversario. L'Unione europea è un partner con il quale si deve dialogare con lo stesso rispetto che Bruxelles deve al governo italiano".