Governo, Moscovici: dialogheremo e lo giudicheremo dai fatti

Roma, 3 giu. - "Non posso pronunciarmi né sulle idee né su un accordo di governo. Una cosa su cui cui pronunceremo saranno i fatti, i progetti di legge, le riforme, le manovre finanzrie e il bilancio dell'Italia". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, intervistato a In 1/2 ora in più su Rai Tre.

"Noi abbiamo un quadro comune, che è l'eurozona, e regole comuni - ha aggiunto - ma all'interno della comunità c'è totale libertà, il governo che si instaura farà le scelte che deve fare. E' Roma che si decide la politica italiana".

"Poi ci sono delle regole comuni che non sono regole di sottomissione ma di dialogo e io dialogherò col governo italiano, col premier Conte, col ministro Tria" ha concluso.