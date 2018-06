Grillo: «Abbiamo fatto qualcosa di grande»

ROMA - «Ieri è stata una giornata incredibile. Abbiamo fatto qualcosa di grande. Non me lo aspettavo, tutto è nato da un grido e ora è diventato qualcos'altro. Quando io e Gianroberto abbiamo iniziato chi poteva immaginare che un giorno avremmo guidato il Paese». Lo scrive Beppe grillo su Facebook.

«Ma ora arriva la parte più difficile - prosegue - Ci attaccheranno, cercheranno di preservare quel mondo a cui sono abituati, non accorgendosi che tutto è già cambiato».