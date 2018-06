Salvini: «Le vite si salvano impedendo le partenze»

ROMA - «Obiettivo è salvare le vite. E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo». Così il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini sulla tragedia dei morti al largo della Tunisia e Turchia.

«Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno sbarchi, più espulsioni, più sicurezza e per bloccare e tagliare un enorme giro d'affari - prosegue - Pregare e commuoversi non basta, lavoro perché tutti gli organismi internazionali si impegnino per fermare partenze, sbarchi e morti».