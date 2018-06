Meloni: «Vogliamo essere determinanti»

ROMA - «Senza la nostra iniziativa quel governo non sarebbe mai nato, e io ne sono fiera. Non siamo centrali, ma sui contenuti vogliamo e possiamo essere determinanti». Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista a La Verità.

«Questo governo ha solo cinque voti di maggioranza al Senato, saremo spesso determinanti» aggiunge Meloni spiegando che «a Matteo (Salvini ndr.) cercheremo di dare una mano per quanto possiamo. Temo che rischi di soccombere ai rapporti di forza».

NON FAREMO SCONTI - Meloni conferma che «ci asterremo sul voto di fiducia» e annuncia che «Fdi fa da guardiano degli interessi nazionali che vigila sui contenuti del programma. Non faremo sconti perché quando la Patria chiama noi non ci tiriamo mai indietro».