Roma, 3 giu. - Con la Lega "non siamo alleati, siamo due forze politiche che hanno fatto un contratto che prevede tanti punti in comune. Ma abbiamo tanti punti non in comune quindi ci presentiamo divisi alle amministrative e anche alle europee come immagino alle prossime politiche". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a Ragusa.