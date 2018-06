Merkel: sì a budget per investimenti e a Fondo Monetario Europeo -2

Berlino, 3 giu. - Merkel ha anche illustrato la proposta tedesca per un Fondo monetario europeo, che assumerebbe in parte le prerogative dell'attuale Meccanismo europeo di stabilità, incaricato oggi aiutare a finanziare il debito di paesi in crisi come la Grecia, accordando prestiti a lungo termine.

La cancelliera ha detto di "immaginare una linea di credito a più breve termine, cinque anni per esempio", per "sostenere paesi alle prese con difficoltà di origine esterna". Linea di credito "per un importo limitato e con rimborso completo", ha precisato. In cambio, i paesi interessati devono accettare che tale Fondo abbia diritto di controllo e di intervento nelle politiche nazionali, come oggi il Fondo monetario impone misure di austerità in cambio dei prestiti. Il Fondo europeo avrà il compito di "valutare la solvibilità degli Stati membri" e l'uso di "strumenti adeguati" per "ripristinare" questa solvibilità, qualora non fosse assicurata.

Infine, Merkel ha nuovamente escluso "una Unione del debito" nella zona euro.