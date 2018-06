Merkel: sì a budget per investimenti e a Fondo Monetario Europeo

Berlino, 3 giu. - Angela Merkel ha esposto in dettaglio la sua risposta al presidente francese Emmanuel Macron sulla proposta di riforma dell'Unione europea, accettando un bilancio di investimento e sostenendo la creazione di un Fondo monetario europeo, "per essere un pò' indipendenti dal Fondo monetario internazionale".

"Abbiamo bisogno di una maggiore convergenza economica tra gli Stati membri della zona euro", ha detto Merkel in un'intervista al domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Per questa ragione abbiamo proposto un bilancio di investimento per la zona euro nel contratto di coalizione" del nuovo governo tedesco tra conservatori e socialdemocratici "e io sono a favore", ha aggiunto.

La cancelliera ha quantificato tale bilancio "limitato a due cifre in miliardi di euro", ovvero alcune decine di miliardi di euro. Lo scorso anno Macron ha chiesto un bilancio pari a "diversi punti del Pil dell'eurozona", ossia diverse centinaia di miliardi di euro.(Segue)