Salvini: «Non siamo il campo profughi d'Europa»

ROMA - Sui migranti «adotteremo una linea di buon senso» ma «l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa» e «non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi».

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di una conferenza stampa a sostengo del candidato sindaco Salvo Pogliese.

«Stiamo lavorando, prima le cose si fanno e poi si dicono» ha aggiunto.