Tunisi, 3 giu. - Undici cadaveri di migranti sono stati recuperati al largo della Tunisia, dove le autorità hanno tratto in salvo 67 persone. Stando a quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dal ministero dell'Interno di Tunisi, la scorsa notte una barca carica di migranti stava "affondando" al largo della costa del governatorato di Sfax e "67 di loro sono stati tratti in salvo, tra cui tunisini e stranieri, e 11 corpi sono stati recuperati, a un primo bilancio".