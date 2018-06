Di Maio: «Pronta delibera per stop a vitalizi»

RAGUSA - «Una delle prime cose che faremo è abolire i vitalizi perchè la delibera è già pronta, Roberto Fico ci ha lavorato per due mesi mentre si formava il governo». Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel corso di un comizio a Ragusa.

«Toglieremo le pensioni privilegiate degli ex parlamentari a chi non le meritava. Poi possono pure fare tutti i ricorsi che vogliono» ha aggiunto.