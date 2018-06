Migranti, Salvini oggi in Sicilia: business sarà meno conveniente

Roma, 3 giu. - Oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Sicilia. Lo annuncia sul suo profilo Fb spiegando che "alle 12 sarò al mercato di piazza Verga a Catania, alle 15 tornerò, da ministro, al centro immigrati di Pozzallo (Ragusa) e alle 17.30 chiuderò incontrando i cittadini a Modica (Ragusa), in corso Umberto". "Torno in Sicilia, isola splendida oggi costretta ad essere punto di approdo di migliaia e migliaia di disperati", sottolinea, "per il bene nostro e loro, le cose cambieranno. Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso sarà sempre meno conveniente, scafisti e "vicescafisti" sono avvertiti...!".