Gay center:Conte e Di Maio diano al più presto delega pari opportunità

Roma, 2 giu. - Dopo le dichiarazioni di Fontana, neoministro alla Famiglia, facciamo appello al Presidente Conte e al VicePremier Di Maio per una immediata delega alle pari opportunitá, a tutela delle persone gay, lesbiche e trans.

"In questo momento stiamo ricevendo numerosissime segnalazioni e richieste dal web dalle persone che temono di non essere tutelate perché lesbiche e gay", dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce di Gay Center. "La nostra pagina facebook sta ricevendo tantissimi messaggi che ci chiedono di intervenire in difesa dei diritti LGBT, nel rispetto dell'articolo terzo della Costituzione, che oggi ricordiamo per la festa della Repubblica Italiana".

"Per questo chiediamo la delega delle pari opportunitá ad un esponente che tuteli le persone gay, lesbiche e trans. Il nostro è un appello urgente al premier Conte ed al vicepremier Di Maio: intervengano al più presto", conclude Marrazzo.