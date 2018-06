Serracchiani: Fontana rimanga nei limiti del buonsenso

Roma, 2 giu. - "Se non riesce ad accettare che il mondo è più vario di quanto lui riesca a concepire, il ministro Fontana almeno rimanga nei limiti del buonsenso". Lo afferma la deputata del PD Debora Serracchiani, commentando le dichiarazioni sul Corriere della Sera del neo ministro per la Famiglia e le Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, secondo cui le famiglie gay "per legge non esistono".

Per Serracchiani "Fontana ha una fantasia accesa: è difficile anche solo immaginare che ci sia un complotto della finanza internazionale contro la famiglia tradizionale, basta accendere la tv e guardare un po' di pubblicità. Fontana si sforzi di immaginare che in natura esistono modi diversi di amare e che vanno rispettati e tutelati, senza togliere nulla a nessuno".

Precisando che "il sostegno concreto alla natalità è stato uno dei miei atti da presidente di Regione e quindi lo condivido", Serracchiani osserva che "non è rassicurante il fatto che nel contratto non ci sia nulla sui temi etici, perché lascia aperta ogni opzione, inclusa quella regressiva. Possibile che il governo non avrà una posizione sui diritti civili?" .