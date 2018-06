Governo, Rotta (Pd): riportano donne a secoli bui

Roma, 2 giu. - "La presenza di sole cinque donne al governo aveva già lasciato intendere la distanza con la realtà e la scarsa considerazione del valore delle donne nell`alleanza gialloverde. Ma oggi anche la rappresentazione delle donne, fatta attraverso le dichiarazioni del ministro Fontana, rende ancora più chiaro il tentativo di negare diritti e libertà e di riportarci a secoli bui". Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

"Il ministro non sa di cosa parla: gli aborti negli ultimi anni sono drasticamente diminuiti e non grazie a divieti o a ideologie, ma a una maggiore consapevolezza e a un welfare rafforzato. In questi anni i governi Renzi e Gentiloni hanno messo in campo provvedimenti che - spiega la deputata Dem - aiutano la conciliazione, che annullano pratiche aberranti come le dimissioni in bianco, che aumentano il numero di giorni di congedo obbligatorio per i padri, che eliminano gli ostacoli all`ingresso e alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro, che aumentano gli asili nido. È così che si aiuta la natalità, non impedendo alle donne di abortire".

"Aiutare le famiglie non vuol dire negare diritti. Se questo è l`esordio - conclude Rotta - ci aspettano tempi bui, ma noi non ci lasceremo riportare indietro"