Comunali, Bernini: il 10 giugno centrodestra unito sarà vincente

Roma, 2 giu. - "Nelle tantissime città dove si vota domenica prossima ho verificato con soddisfazione quanto il centrodestra sia unito non solo formalmente ma tra i nostri elettori. Nei vari territori la coalizione ha un idem sentire percepito e apprezzato dalla gente. E sono certa che il 10 giugno sarà un`altra data vittoriosa dopo le grandi affermazioni alle ultime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia e in Molise". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato, parlando a una manifestazione elettorale di Forza Italia a Vicenza a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Francesco Rucco.

"Noi siamo alternativi alla sinistra illiberale e al populismo statalista dei 5 Stelle" - ha poi aggiunto Bernini. "Intendo questo: un poliziotto o un carabiniere che rischia la vita ogni giorno non può essere messo sullo stesso piano di chi non lavora né cerca lavoro ma si accontenta del reddito di cittadinanza come sussidio a fondo perduto. Non può funzionare così, lo sa bene il Nord che non ha mai visto nello Stato una specie di Provvidenza. Questa è l`umiltà del Nord - ha osservato - ma anche il suo orgoglio. Qui noi siamo per un`amministrazione al fianco del cittadino, non per l`elemosina. Incalzeremo quindi il nuovo governo nazionale su ogni singolo provvedimento. Approveremo quelli che riterremo giusti per gli italiani, difendendo il risparmio, le imprese, le famiglie. Contrasteremo - ha concluso Bernini - gli altri provvedimenti demagogici e pericolosi per la stabilità del Paese".