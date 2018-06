Governo, Furlan: lo giudicheremo dai fatti senza fare sconti -2

Roma, 2 giu. - Secondo la Furlan "ci attendono prove difficili: prima di tutto la battaglia per il lavoro dei giovani e lo sviluppo, superando la distribuzione iniqua che c'è nel paese, ma anche a livello continentale. Negli ultimi dieci anni la divaricazione tra regioni forti e regioni deboli sul piano europeo si è aggravata, come dimostra anche l'aumento della povertà assoluta in Italia, soprattutto nel Sud. In secondo luogo dobbiamo puntare ad una riforma fiscale che miri ad includere tutti i cittadini nella distribuzione della ricchezza, lavorando anche ad una nuova funzione dello stato sociale che non perda le acquisite garanzie sul piano dei servizi, dell'assistenza, della formazione. L'altra grande questione è come favorire gli investimenti, elevare la qualità complessiva dei prodotti e dei nostri servizi, sbloccare le grandi opere pubbliche, rilanciare il nostro sistema industriale, in armonia con la tutela dell'ambiente, ed arginando anche le scelte protezionistiche sbagliate di altri paesi".

"La politica da sola non ce la può fare a vincere queste sfide- è l`appello della Furlan. "Bisogna governare lo sviluppo e la competizione nell'equità e nel consenso. Questo rimane l'obiettivo della Cisl, per un rinnovato protagonismo dei corpi intermedi che assicuri la partecipazione dei lavoratori alle grandi scelte del paese".