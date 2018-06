Governo, Furlan: lo giudicheremo dai fatti senza fare sconti

Roma, 2 giu. - "Il sindacato e la Cisl per quanto ci riguarda, giudicherà l'azione del Governo Conte più che dai programmi, dai fatti e dai provvedimenti concreti, senza fare sconti a nessuno. Questa è stata sempre la nostra linea responsabile, pronti al confronto con le nostre proposte concrete e con un atteggiamento sempre costruttivo. Abbiamo superato da tempo la logica del governo "amico", convinti che le società complesse abbiano bisogno del massimo di coesione sociale".

È quanto ha sottolineato oggi la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un intevento sul Secolo XIX.

Per Furlan "Non esistono oggi piani B o alternative all'Euro. Sarebbe un disastro per la nostra economia, per le famiglie italiane, per i lavoratori, per i pensionati, molti dei quali sono anche piccoli risparmiatori".

"Certo, bisogna correggere i limiti e le contraddizioni del processo europeo. Non avere avuto la lungimiranza ed il coraggio di dotare la moneta di un Governo unico, nel momento del passaggio all'Euro, accelerando il processo di Unione politica, e` stato un errore gravido di rischi di implosione per l'intera architettura europea", aggiunge la leader della Cisl.

"Siamo stati tra i primi a sostenere che bisogna cambiare questa politica di rigore, puntare sulla crescita, svincolando gli investimenti in infrastrutture, innovazione, formazione" scrive la Furlan.

"Per fare sistema ci vuole una Europa politica con capacità competitive e di mercato. Vedremo ora quali saranno i passi che il nostro paese farà nelle prossime settimane, a cominciare dal vertice del G7 di giugno. Vedremo dove porterà la navigazione di partiti finora all'opposizione e che ora dovrammo fare gli interessi nazionali e misurarsi con la realtà del Governo". (Segue)