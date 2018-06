Casellati: non dimenticare cammino che ha portato alla libertà

Roma, 2 giu. - "I diritti fondamentali e le libertà che la nostra Costituzione tutela e garantisce sono il risultato di una conquista e di un lungo cammino che non va dimenticato". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in aula a Montecitorio alla cerimonia conclusiva dell`edizione 2018 dell`iniziativa "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione".

"Care ragazze, cari ragazzi - ha spiegato Casellati agli studenti vincitori - voglio rivolgervi un incoraggiamento: quello di essere sempre partecipi della vita democratica e civile del Paese, e di farlo con senso critico e con la consapevolezza dei diritti di cui godete come dei doveri cui non potete sottrarvi. Ogni generazione deve e può contribuire al progresso della Nazione. Anche tra i Costituenti, accanto a chi aveva alle spalle un'esperienza esistenziale e politica già ormai consolidata, vi erano donne e uomini molto giovani, poco più grandi di voi. Tutti però, a prescindere dall'età, consapevoli del loro ruolo, non solo importante per la politica italiana del momento ma, soprattutto, per il lascito alle future generazioni".

"Mi auguro che questo sia per voi il primo di numerosi incontri con il mondo delle istituzioni, e che quel che avete imparato possa accompagnarvi nel vostro percorso futuro, come individui e come cittadini", ha concluso.