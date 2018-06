Roma, 2 giu. - "Non ho letto l'intervista a Fontana e non so come abbia argomentato" che le famiglie gay non esistono. "Non ho problemi sulle coppie gay salvo quello dell'adozione. Sarò d'accordo con Fontana se rende la pratica abominevole dell'utero in affitto reato e se stabilisce il divieto di adozione per le coppie gay". Lo ha detto il leader di Fdi, Giorgia Meloni, all'Intervista di Maria Latella su Skytg24.