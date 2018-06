Roma, 2 giu. - "Il contratto di governo tra M5s e Lega sono 40 pagine, è un po' un libro dei sogni, costa 100 miliardi. Quando sono stata alle consultazioni con Conte non ho capito quali siano le priorità se i respingimenti o il blocco della Tav. Non ho avuto risposte, lui cercava di tenersi in bilico per non scontentare nessuno. Ho trovato che la sua autonomia non fosse molto forte". Lo ha detto il leader di Fdi, Giorgia Meloni, all'Intervista di Maria Latella su Skytg24.