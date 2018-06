Meloni: ci asterremo su fiducia a Conte, voteremo leggi buone

Roma, 2 giu. - Fratelli d'Italia si asterrà sul voto di fiducia al governo Conte e voterà i provvedimenti buoni che arriveranno. Lo ha ribadito Giorgia Meloni all'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

"Fdi - ha ricordato Meloni - non ha mai chiesto ministeri e poltrone e non ha mai fatto mistero dei dubbi sulla nascita di questo governo. Quando la situazione si è resa molto difficile per l'Italia con la vicenda di Paolo Savona, con lo scontro istituzionale, con l'aggressione della finanza internazionale, con l'Europa, quando tutti hanno mollato la spugna e rimanevano solo due soluzioni, o votare il 29 luglio o il governo Cottarelli, ho detto di essere disposta a rafforzare la maggioranza M5s e Lega. Meglio quel governo che Cottarelli o le elezioni".

"Mi asterrò sul voto di fiducia - ha sottolineato Meloni - Salvini ha chiesto che Fdi fosse nel governo ma Di Maio ha confermato un veto che c'era già da tempo perché siamo troppo sovranisti, creiamo problemi con il presidente della Camera che oggi faceva il pungo chiuso alla parata del 2 giugno. Nulla osta va benissimo così. Mi preoccupa che Salvini subisca veti, se il buongiorno si vede dal mattino i veti arriveranno anche sui respingimenti e sulle politiche della famiglia. Spero sia un governo Salvini, se sarà così daremo una mano ma vedo molti veti subiti che non mi rendono tranquilla. Voteremo i provvedimenti buoni che arriveranno, le nostre proposte di legge sono a disposizione del governo".