Governo, Meloni: Mattarella ha fatto molti errori in questa crisi

Roma, 2 giu. - "Mattarella ha fatto molti errori in questa trattativa: sono contenta ci sia un governo, ho fatto la mia parte, non ho condiviso le sue scelte, avrebbe dovuto dare l'incarico a chi era arrivato primo alle elezioni, cioè al centrodestra. È stato disponibile financo a dare l'incarico a Cottarelli che ha zero voti piuttosto che al centrodestra". lo ha detto il leader di Fdi, Giorgia Meloni, all'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

"Mattarella ha fatto consultazioni a lunghezza variabile: 48 ore alla Casellati per verificare una maggioranza centrodestra e M5s e un mese a Fico per verificare la maggioranza M5s e Pd. Non ho condiviso il rifiuto della nomina di Savona a ministro dell'Economia perché basta aprire un testo di diritto costituzionale per capire che non poteva farlo. Insomma Mattarella secondo me ha contribuito a ingarbugliare la situazione, ha aggiunto".