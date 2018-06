Roma, 2 giu. - "Di Maio anche nel suo debutto da ministro continua a non smentire la sua vera natura di bugiardo. Oggi annuncia di voler abolire lo spesometro e gli studi di settore. Peccato però che siano già stati aboliti per legge e che perciò non abbia alcun senso ricorrere ad un provvedimento che li cancelli per la seconda volta. Quindi Di Maio prova a farsi bello con le riforme che abbiamo fatto noi, ma in realtà si copre solo di ridicolo". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata del Pd.