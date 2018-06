Magi(+Europa): un solo tipo di famiglia? Quello fondato sull'amore

Roma, 2 giu. - "Il Ministro Fontana ha dichiarato che secondo lui le Famiglie Arcobaleno non esistono. Ha ragione. Per lo Stato dovrebbe esistere un solo tipo di famiglia: quello fondato sull'Amore che lega le persone e dà le stesse responsabilità e gli stessi diritti a tutti, a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale dei genitori". Lo scrive su Facebook Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani e deputato di +Europa pubblicando le foto di alcune famiglie omogenitoriali insieme alla propria con la compagna: "tra pochi giorni diventeremo genitori - scrive - A Fontana replichiamo con queste foto di famiglia e la promessa a batterci per la conquista di sempre nuovi diritti per tutti".