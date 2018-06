Governo, Gasparri: da FI no a fiducia e rilancio del centrodestra

Roma, 2 giu. - "Appena finirà il tintinnio dei calici che brindano al nuovo governo e quello dei campanelli di Palazzo Chigi, Forza Italia dovrà lanciare una chiara e decisa iniziativa nel parlamento e nel Paese. Riteniamo che il centrodestra resti il punto di riferimento di un'alleanza che si ripropone agli elettori in tante città il 10 giugno per il voto amministrativo. Le scelte diversificate dei partiti del centrodestra non devono far venir meno un orizzonte strategico. Apprezzeremo le cose che verranno fatte attingendo al programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni come coalizione alle politiche del 4 marzo. Avverseremo, invece, fughe in avanti demagogiche, che senza coperture economiche rischiano di ingannare la gente e di far saltare i conti pubblici. Votiamo convintamente no alla fiducia per il governo, ma questo non ci impedirà di giudicare i singoli fatti. Ma al di là dei festeggiamenti di queste ore, resta la necessità di una forza seria, credibile, organizzata e radicata che svolga un ruolo aggregante nel centrodestra. Anche in queste ore la presenza di tanti nostri sindaci ha testimoniato a Roma lo spirito istituzionale di Forza Italia. Abbiamo assistito in queste settimane a tanti repentini cambi di idee. Saremo aperti quando vedremo cose utili fatte nell'interesse della comunità nazionale, in tema di sicurezza, di tutela della famiglia e del risparmio, di contrasto all'immigrazione, ma penseremo soprattutto al nostro ruolo, alla nostra funzione, alla nostra iniziativa, con le maniche rimboccate." Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri.