Gelmini: da Berlusconi manifesto per riscatto Italia

Roma, 2 giu. - "Il presidente Silvio Berlusconi si rivolge, come ha sempre fatto, agli italiani con un appello chiaro e accorato: dobbiamo mobilitarci e 'scendere in campo' per far risorgere il Paese. Perché una formula di governo non scelta dai cittadini non potrà mai 'conciliare valori e programmi opposti'. I nostri valori, invece, restano quelli di sempre: tutela della famiglia, del lavoro, della democrazia, del diritto, dell'Europa. Le parole del presidente Berlusconi, nel giorno della Festa della Repubblica, sono il vero manifesto dell'Italia che vuole riscattarsi, che non si riconosce nella demagogia mascherata di chi ci governa ma che crede fortemente in un cambiamento responsabile". Così su Facebook Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.