Fico: rafforzare gli strumenti di democrazia partecipativa

Roma, 2 giu. - Rafforzare gli strumenti di democrazia partecipativa prevedendo ad esempio tempi certi di esame per le leggi di iniziativa popolare, promuovendo consultazioni pubbliche su temi e progetti di legge. È l'idea lanciata dal presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi ha aperto la cerimonia conclusiva dell`edizione 2018 dell`iniziativa "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", che quest`anno anima la Festa della Repubblica a Montecitorio.

Dai lavori degli studenti presenti in aula, ha spiegato la terza carica dello Stato, emerge "la volontà di impegnarvi in modo attivo per divulgare e dare concreta attuazione al dettato della Costituzione. Mi ha inoltre colpito la capacità di esprimere le vostre idee e proposte con linguaggi originali, utilizzando le opportunità offerte dai nuovi strumenti tecnologici. Tutto ciò costituisce una risorsa preziosa per la nostra democrazia, tanto più in una fase in cui in una parte dell'opinione pubblica sembrano spesso prevalere sentimenti negativi di sfiducia se non di rassegnazione verso la capacità delle Istituzioni di soddisfare le proprie aspettative".

"È infatti - ragiona Fico - attraverso la partecipazione attiva di ciascuno alla vita civile e democratica che si può contribuire a rendere migliore il nostro paese. In questa prospettiva, ritengo che l'apertura della nostra istituzione ai cittadini, soprattutto a quelli più giovani come voi, debba costituire una delle priorità di questa legislatura. Una apertura che deve essere operata anzitutto in senso fisico. Ma credo che l'apertura dell'Istituzione vada anche e soprattutto perseguita attraverso la valorizzazione di tutti gli strumenti di partecipazione dei cittadini al processo legislativo e, più in generale, della definizione delle politiche pubbliche".

"Coinvolgere le persone nella vita delle istituzioni e nei processi decisionali - sottolinea Fico - non risponde soltanto ai principi della nostra Costituzione e a quelli iscritti nel Trattato sull'Unione europea. È anche una via fondamentale per assicurare la qualità delle decisioni pubbliche come pure la loro trasparenza e condivisione. E per ridurre ulteriormente il senso di distanza e la crisi di fiducia dei cittadini verso chi fa politica".

"Credo fermamente - spiega il presidente della Camera - che il Parlamento debba essere un'istituzione pensante, un'istituzione culturale che si interroga su che cosa deve fare. E che sia capace di esprimere una visione di Paese. E per fare questo il Parlamento deve saper ascoltare i cittadini per dare una risposta ai loro bisogni. Gli strumenti di democrazia partecipativa non si pongono dunque in contrapposizione alla democrazia rappresentativa ma al contrario la rafforzano. Rafforzano il rapporto tra elettori ed eletti e quindi la legittimazione e l'autorevolezza del Parlamento. Rafforzano l'unione e coesione della nostra comunità nazionale".

"Le nuove tecnologie digitali offrono straordinarie potenzialità per perseguire questi obiettivi.Considero dunque prioritario avviare in questa legislatura - sulla scorta di altri Parlamenti europei, primo tra tutti l'Assemblea nazionale francese - una riflessione sulle modalità per promuovere il ricorso a questi strumenti di democrazia partecipativa, rendendone più semplice e certa l'attivazione. Penso ad esempio alla previsione di tempi certi per l'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle commissioni. Allo svolgimento di consultazioni pubbliche su specifici temi o progetti di legge. All'inserimento nell'ordine del giorno delle commissioni di temi proposti dai cittadini", conclude.