2 giugno, Fico: oggi la festa più importante del nostro paese

Roma, 2 giu. - "È per me un grande piacere e onore poter celebrare con voi, per la prima volta dal mio insediamento, la più importante festa del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando in apertura della cerimonia conclusiva dell`edizione 2018 dell`iniziativa "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", che quest`anno anima la Festa della Repubblica a Montecitorio.

"Una ricorrenza - spiega Fico - che assume quest'anno un significato speciale perché si intreccia con altri due importanti anniversari. Settanta anni fa entrava infatti in vigore la nostra Costituzione repubblicana, che è il frutto del sacrificio di tanti uomini e tante donne nella lotta contro il nazifascismo, ai quali va il nostro pensiero e la nostra riconoscenza. E cento anni fa, il 20 novembre 1918, venne inaugurata la nuova Aula di Palazzo Montecitorio, progettata dall'architetto Ernesto Basile. Questo luogo meraviglioso nel quale si esprime la sovranità popolare e che è casa vostra e di tutti i cittadini".

"Non poteva esserci modo più significativo per celebrare queste ricorrenze che incontrare voi. Voi che ai principi e valori della Costituzione - e quindi alla base della democrazia del nostro Paese - avete dedicato i progetti che premieremo oggi. Dai vostri lavori emerge un grande entusiasmo combinato con una sensibilità e con uno spirito critico non comuni", conclude Fico.