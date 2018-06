Catizone: famiglie arcobaleno esistono e sono tutelate per legge

Roma, 2 giu. - "Auguro buon lavoro al ministro Fontana, ministro della famiglia. Ma non posso non ricordargli che la famiglia è prima di tutto una società naturale dove si realizza e sviluppa l'essere umano, quale che sia. È su questo assunto che la normativa internazionale e ormai anche italiana, ha abbattuto le limitazioni legate alle inclinazioni sessuali verso chi quella società naturale vuole costruire." Lo dichiara il presidente dell'associazione Family Smile Andrea Catizone, associazione che si occupa di ricerca in Diritto di Famiglia e Minori.

"Il legame affettivo oggi prevale sul pregiudizio culturale che vedeva nella superiorità degli eterosessuali la sola capacità di fare nascere una famiglia, intesa dal codice civile ancora oggi, più come un'istituzione capace di preservare il patrimonio piuttosto che il sentimento tra due persone. Perciò le famiglie arcobaleno esistono non solo nella società, ma anche nelle leggi che le riconoscono e tutelano ed è contrario alla legislazione vigente non ammetterle", conclude l'avvocato Catizone.