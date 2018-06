Morani (Pd): Di Maio continua a dire bugie

Roma, 2 giu. - "Speravamo che le enormi responsabilità ministeriali spingessero Di Maio a metter fine alla sua permanente campagna elettorale e alla relativa tecnica delle bugie sistematiche. Ci eravamo sbagliati". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito delle parole del ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio.

"Nel giro di una diretta Facebook - spiega - è riuscito a dirne ben due. La prima: questo non è come dice lui un governo esente da indagati o condannati. Come ricordato dalla stampa, Paolo Savona è stato indagato per aggiotaggio dalla Procura di Monza per la manipolazione dei conti di un'azienda satellite di Impregilo, di cui era presidente, e non è arrivato a un giudizio solo per la prescrizione. La seconda balla, invece, riguarda lo spesometro, che Di Maio non può abolire dal momento che è già stato abolito per legge".

"Di Maio dimostra di non aver ancora capito che la funzione di un ministro è risolvere in modo concreto i problemi delle persone e non usare una poltrona come piedistallo per fare propaganda. Cominci a farlo in fretta altrimenti, più che la Terza Repubblica, quella appena iniziata dovrà essere ricordata come la Repubblca delle bugie", conclude.