Tarzia (Fi): sostegno a Fontana contro reazione isterica lgbt

Roma, 2 giu. - "Non è comprensibile, ma purtroppo prevedibile e scontata la reazione isterica delle associazioni LGBT alle dichiarazioni del neo Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana". Lo afferma Olimpia Tarzia, Responsabile Nazionale Dipartimento Famiglia di Forza Italia .

"Il Ministro, infatti, ha semplicemente ricordato che ogni bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma: nulla di più logico e condiviso dalla stragrande maggioranza delle famiglie italiane, oltre che essere un diritto costituzionale. Annunciare poi di voler mettere mano ad una riforma dei consultori familiari nell'ottica, sana e ragionevole, di ridurre il numero di ricorsi all'aborto, attivando aiuti e sostegni alle donne in difficoltà per una gravidanza, si colloca pienamente nella consapevolezza che dovrebbe essere da tutti condivisa, che l'aborto per una donna è sempre un'esperienza devastante, le cui cause bisogna tentare di superare. Non si tratta di esprimere giudizi morali sulle scelte di vita delle persone, ma di segnare la differenza costituzionale tra la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e qualsiasi altro tipo di convivenza e di garantire efficacemente la tutela sociale della maternità, consentendo alla donna di essere libera di accogliere la vita. Pieno sostegno, dunque - conclude Tarzia - al Ministro Fontana, affinché non demorda sul cammino intrapreso, coerente alle istanze di contrasto alla denatalità e di sostegno alla famiglia presenti nel programma di centrodestra".