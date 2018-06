Roma, 2 giu. - "Le famiglie arcobaleno non esistono dice il nuovo ministro leghista. Così si offende un pezzo del Paese. Io di Famiglie Arcobaleno ne conosco tante e mi batterò sempre per difendere i loro diritti. Liberi e Uguali". Così via Twitter il coordinatore di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.