Roma, 2 giu. - "Per il neoministro Fontana le Famiglie Arcobaleno non esistono. E sui diritti delle donne a cominciare dalla 194 non si può intervenire ma solo perché non previsto nel contratto di governo. Buongiorno Medioevo" #altrochecambiamento #fuoriditesta". Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.