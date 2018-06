Fontana (Fi): bene Berlusconi, tanti risponderanno al suo appello

Roma, 2 giu. - "Silvio Berlusconi ha ribadito, ancora una volta, in modo esemplare i valori fondanti di Forza Italia e del centrodestra. Valori che sono alla base di tutte le nostre esperienze di buongoverno. All'appello lanciato oggi dal presidente, oltre ai milioni di italiani che da sempre lo sostengono e lo votano, risponderanno con entusiasmo e passione innanzitutto le decine di migliaia di quadri ed eletti di Forza Italia in tutto il Paese. I nostri esponenti sul territorio sono in prima linea da sempre a rappresentare proprio quella storia politica e democratica, così ben espressa nell'appello odierno da Silvio Berlusconi. Un impegno rilanciato, oggi, di fatto da molti di loro che sono in campo in prima persona nelle liste di FI per le elezioni amministrative del 10 giugno". Lo afferma in una nota Gregorio Fontana, deputato e responsabile organizzazione di Forza Italia