Roma, 2 giu. -"Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di Governo". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Fanpage.it, parlando dell'intervista rilasciata al Messaggero dal collega ministro della Famiglia nella quale Fontana parlava di sostegno alla famiglia naturale - sottolineando che la famiglia arcobaleno per legge non esiste - e di rafforzamento dei consultori per dissuadere le donne dall'aborto.