Governo, Satta (Anci): no extra costi a comuni per migranti

Roma, 2 giu. - "Se Salvini vuole rivedere i fondi per l`immigrazione si accerti che non ci siano costi extra per i comuni che fanno l`accoglienza". Lo afferma il componente del direttivo dell`Anci e segretario dell`Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta. "I comuni finora hanno sopportato un carico non indifferente, sia in termini di risorse economiche sia di risorse umane. Noi sindaci spesso ci siamo fatti garanti con i territori per una corretta accoglienza - continua Satta - I comuni hanno già dato".