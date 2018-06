Juncker ai tedeschi: l'Italia va trattata con rispetto -3

Roma, 2 giu. - L'Italia - ha sostenuto il capo dell'esecutivo Ue - è "sempre al cuore dell'Unione europea" e, anche se si può "essere preoccupati per quello che accade a Roma", è meglio tenere la calma. Nella recente crisi, in particolare, Juncker ha confessato di essere stato "tentato" d'interferire, ma di non averlo fatto. "Ho un'altissima opinione del presidente Mattarella, ma non gli ho parlato durante la crisi", ha chiarito il capo della Commissione europea. Anche perché non voleva, ha proseguito, "alimentare le accuse diffuse dai populisti secondo le quali non a Bruxelles facciamo ingerenze negli affari italiani: sono certo che gli italiani hanno il senso di ciò che è bene per il loro paese".

Per quanto riguarda il nuovo governo giallo-verde, percepito come euroscettico, Juncker dà un giudizio prudente: "Noi dobbiamo valutare i politici dai loro comportamenti, non dalle loro parole. La Commissione lavorerà con qualsiasi governo eletto, come sempre fa. Segnalo anche che il Movimento cinque stelle e la Lega nord hanno recentemente cambiato la loro posizione sull'uscita dell'Italia dall'Ue".