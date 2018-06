Juncker ai tedeschi: l'Italia va trattata con rispetto -2

Roma, 2 giu. - Oggi è tornato sul tema della responsabilizzazione dell'Italia, affermando che "gli italiani non possono davvero lamentarsi delle misure d'austerità da parte di Bruxelles" e rivendicando di aver "introdotto clausole di flessibilità nel Patto di stabilità e crescita" delle quali "l'Italia è stato l'unico paese a beneficiare". Senza questa flessibilità, l'Italia "avrebbe avuto 19 miliardi di euro in meno" quest'anno a disposizione, ha chiarito Juncker.

"Tuttavia - ha continuato - io non voglio dare lezioni a Roma. Noi dobbiamo trattare l'Italia con rispetto. Troppe lezioni sono state date alla Grecia in passato, in particolare da paesi che parlano tedesco. Questo ha colpito la dignità del popolo greco. La stessa cosa non deve essere consentita per l'Italia". (Segue)