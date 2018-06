Juncker ai tedeschi: l'Italia va trattata con rispetto

Roma, 2 giu. - L'Italia va trattata "con rispetto". L'ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista alla newsroom congiunta RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) che serve diversi giornali regionali tedeschi, ammonendo che non si deve ripetere quanto accaduto con la Grecia, alla quale in passato sono state date "troppe lezioni", in particolare "da paesi che parlano tedesco".

Juncker è stato nei giorni scorsi frainteso da diversi giornali in merito a una dichiarazione nella quale, respingendo le accuse nei confronti dell'Ue, auspicava una maggiore attenzione dell'Italia stessa al suo Mezzogiorno, con più lavoro e meno corruzione, in un momento in cui le preoccupazioni a Bruxelles e nelle cancellerie europee per la formazione a Roma di un governo considerato euroscettico erano esplicite. (Segue)