Anzaldi (Pd): Trenta chiarisca su suoi conflitti interessi

Roma, 2 giu. - "Come è stato possibile nominare come ministro della Difesa, chi ha presieduto una società che assolda mercenari, ovvero soldati privati?". Lo scrive su Facebook Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, a proposito della nuova ministra della Difesa.

"La nomina di Elisabetta Trenta - spiega - non è soltanto chiaramente inopportuna, ma anche in palese conflitto di interessi. La neoministra, infatti, è stata per anni presidente di Sudgestaid. E oggi sarebbe nel comitato direttivo. Si tratta di una società che, secondo quanto scrivono il settimanale francese Le Point e il Fatto quotidiano, si occupa di reclutare mercenari da mandare nei teatri caldi e di guerra del Medio Oriente, ma anche in paesi come la Libia. Che rapporti ha Elisabetta Trenta con i servizi segreti? Che rapporti ci sono tra le aziende che ha presieduto o di cui è stata dirigente, come anche il Consorzio Criss, e i servizi di sicurezza? Che garanzie ci sono che la Trenta, tuteli gli interessi delle nostre forze armate ufficiali e non quelli di mercenari ed eserciti privati? A maggior ragione nel momento in cui il marito è un alto dirigente del Ministero, con la competenza proprio sugli appalti degli armamenti".

"Se non chiarirà immediatamente all`opinione pubblica in via ufficiale, chiederemo la convocazione immediata nelle commissioni parlamentari. E` urgente che venga al più presto insediato il Copasir, affinché se ne possa occupare", conclude.