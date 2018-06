2 giugno, Gelmini: mai smettere di credere in futuro migliore

Roma, 2 giu. - "Oggi è la festa di tutti gli italiani, una ricorrenza nata per unire, anziché dividere. Forza Italia non fa scelte divisive ma si schiera dalla parte dei cittadini. Dalla parte di chi cerca un lavoro o di chi difende la propria attività dalla mannaia del fisco. Dalla parte delle famiglie e di chi decide di mettere al mondo un figlio, nonostante mille difficoltà. Abbiamo scelto di stare, ancora una volta, dalla parte di chi affronta la vita di tutti i giorni con coraggio e non smette di credere in un futuro migliore. È questa l`Italia che vogliamo onorare, sempre e non solo in occasione del 2 Giugno. Perché l`Italia siamo noi. Buona Festa della Repubblica a tutti!". Così su Facebook Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.