Rai, Anzaldi (Pd): grave tenere nascosti candidati Cda

Roma, 2 giu. - "Tenere nascosti i nomi e i curricula dei candidati a consigliere di amministrazione Rai è uno schiaffo alla trasparenza, l`ennesima conferma che il Movimento 5 stelle come partito dello streaming era solo una sonora bufala e una presa in giro dei cittadini. Perché i presidenti delle Camere Fico e Casellati non rendono pubblici, a due giorni dal termine di presentazione, tutti i nomi dei candidati?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano - prosegue Anzaldi - la pubblicazione avverrà solo nei prossimi giorni dopo il vaglio degli uffici di Camera e Senato sui requisiti, così in gran segreto verranno depennati alcuni nomi e ci sarà anche il rischio di ricorsi e polemiche. Perché invece i nomi di tutti i candidati non sono stati subito pubblicati, in attesa della lista definitiva degli ammessi? Qualcuno vuole utilizzare cavilli e codicilli per far fuori qualche candidato e favorirne qualche altro?".