Governo, Bernini: opposizione Fi attenta a tasche cittadini

Roma, 2 giu. - "Vi chiederete come sarà la nostra opposizione a un governo nel quale c`è la Lega. Ebbene, sarà un`opposizione attenta alle tasche degli italiani, ai risparmi e all`interesse delle famiglie e delle imprese. Saremo la coscienza del centrodestra che ricorderà alla Lega gli impegni assunti con gli elettori". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza al Senato, intervenendo ad una manifestazione elettorale a San Donà di Piave a sostegno del candidato sindaco Oliviero Leo.

"Abbiamo una perplessità di fondo - ha aggiunto Bernini - abbiamo fatto la campagna elettorale contro i governi tecnici e in generale i governi non scelti dal popolo. Erano sette anni che gli italiani aspettavano di essere governati da un presidente del Consiglio espressione del voto popolare. Invece, ritroviamo alla testa del governo un "avvocato del popolo", che il popolo non ha scelto, non ha votato. E che fino a pochi giorni fa era sconosciuto ai più. Difficile che un avvocato d`ufficio possa trasformarsi in avvocato di fiducia. Col massimo rispetto per Giuseppe Conte, un professore, a quanto pare una persona equilibrata, non è lui che gli italiani volevano come premier.Dopo anni di nomi imposti, ci saremmo aspettati qualcosa di meglio di un nome sceso dall`alto".