Governo, Di Maio: Bramini sarà mio consulente al Mise

Roma, 2 giu. - Luigi Di Maio chiamerà l'imprenditore Sergio Bramini come suo consulente al Mise. Lo ha annunciato lo stesso ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro in video di dieci minuti girato proprio nel suo primo giorno di lavoro in via Molise.

"Manterrò una promessa, quella di chiamare come consulente l'imprenditore Bramini. Siamo stati da lui qualche settimana fa, è l'imprenditore che aveva dei crediti con lo Stato, lo Stato non glieli ha pagati, lui ha fatto fallire l'azienda, ha portato i libri in tribunale, lo Stato gli ha pignorato anche la casa. Ho promesso di portarlo qui come consulente per darmi una mano a migliorare la vita degli imprenditori e lo farò", ha detto il leader M5s.