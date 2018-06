Roma, 2 giu. - "Il tema delle pensioni è fondamentale, su questo siamo d'accordo con la Lega, è una delle prima cose su cui ci siamo trovati d'accordo scrivendo il contratto di governo. Dobbiamo fare 'quota 100' per superare la legge Fornero". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, leader M5s, in un video che lo ritrae oggi al lavoro al Mise dove si è recato dopo aver preso parte alla parata per il 2 giugno.