Governo, Di Maio: la mia premura sarà di non deludere gli italiani

Roma, 2 giu. - "L'Italia ha aspettato 30 anni, ora facciamo i fatti. Il Mise e il ministero del lavoro sono cruciali. La parola ministro proviene dal verbo 'servire': sarò un servitore dello Stato e del popolo italiano, lo farò con tutte le mie forze e senza risparmiarmi e con tutti i parlamentari M5s e di tutta la maggioranza che hannno tanta voglia di fare nelle commissioni, in Parlamento per cambiare il paese. Se ci riusciremo dipenderà anche dal sosetgno che ci darete. Stamattina ai Fori imperiali c'è stato un bagno di folla enorme: la mia più grande premura sarà non deludere gli italiani e non vi deluderò". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, leader M5s, in un video che lo ritrae oggi al lavoro al Mise dove si è recato dopo aver preso parte alla parata per il 2 giugno.