Lavoro, Di Maio: jobs act va rivisto, c'è troppa precarietà

Roma, 2 giu. - "Il jobs act va rivisto, c'è troppa precarietà, la gente non è che non ha più la certezza per sposarsi ma neanche per prenotarsi le vacanze e se oggi vogliamo dare forza all'economia dobbiamo ridurre la precarietà: uno dei responsabili è il jobs act". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, leader M5s, in un video che lo ritrae oggi al lavoro al Mise dove si è recato dopo aver preso parte alla parata per il 2 giugno.

Poi la riforma dei centri per l'impiego: "Ieri - ha raccontato Di maio - alle 22 ho fatto una prima riunione con il personale del ministero del Lavoro, abbiamo parlato di Anpal, l'agenzia nazionale politiche attive lavoro, che in parte gestisce i centri per l'impiego. C'è un limite perché i centri per l'impiego sono di competenza regionale. Non voglio intestarmi tutto, metterò insieme tutti gli assessori al lavoro delle regioni italiane, faremo un tavolo per migliorare i centri per l'impiego dove serve più personale, più risorse e una filosofia diversa: se non ho lavoro lo Stato mi consiglia su cosa formarmi in attesa che mi si faccia una proposta di lavoro".